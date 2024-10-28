

Папуашвили отвергает обвинения оппозиции НПО в фальсификации выборов

28.10.2024 17:26





Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили защищает почти 54-процентную победу «Грузинской мечты» на выборах 26 октября и отвергает обвинения оппозиции и наблюдателей в фальсификациях. На брифинге 28 октября он обвинил оппозиционные силы и организации гражданского общества в попытках спровоцировать беспорядки в стране с помощью кампаний по дезинформации. «Они не хотят признавать волю народа», — сказал он.



Экзит-полл Edison Research



По словам Папуашвили, оппозиция и ОГО распространяют дезинформацию о результатах выборов и нарушениях. В частности, он рассказал о распространенной в социальных сетях фотографии, на которой видно резкое несоответствие официальных результатов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и экзит-полла Edison Research, в отличие от выборов предыдущих лет. Спикер Парламента заявил, что экзит-полл компании Edison Research, проведенный по заказу телекомпании «Формула», сфальсифицирован и его цель – «подорвать и дискредитировать демократические выборы».



По данным экзит-полла Edison Research, «Грузинская мечта» имеет 40,9% голосов (42% согласно опросу, проведенному HarrisX по заказу телекомпании «Мтавари»), тогда как четыре оппозиционные коалиции в сумме получили большинство голосов. Между тем опрос «Горби», проведенный по заказу проправительственной телекомпании «Имеди», показал совершенно иную картину – «Грузинская мечта» получила 56% голосов. По официальным результатам выборов, «Грузинская мечта» получила 53,93%.



Папуашвили на брифинге также сослался на данные Международного общества за справедливые выборы и демократию, согласно которым проверка результатов параллельного подсчета голосов, проведенная организацией, соответствует результатам, объявленным Центральной избирательной комиссией Грузии, однако , «его нельзя использовать в качестве меры достоверности избирательного процесса, поскольку нарушения фундаментального характера, зафиксированные в предвыборный период и в день выборов, оказали влияние на свободу волеизлияния избирателя».



Председатель Парламента отверг эти аргументы и заявил, что «параллельный подсчет «Справедливых выборов» сам по себе доказал, что компания Edison Research намеренно фальсифицировала данные экзит-поллов в попытке вызвать, так сказать, беспокойство у общественности и дискредитировать выборы».



Электронные технологии



По словам Папуашвили, опасения по поводу фальсификации результатов голосования с использованием электронных технологий являются ложными. Он имел в виду обвинения оппозиции и наблюдателей в дублировании списков избирателей, а также подозрения в том, что технологии используются в интересах правящей партии, что один гражданин мог голосовать несколько раз и что бюллетени были заранее отмечены. Он отверг все эти обвинения.



В связи с этим он обвинил президента Саломе Зурабишвили в распространении дезинформации об электронных технологиях.



По его словам, американская компания, название которой он не стал раскрывать, провела предварительный аудит технологий. «Когда получаешь задание, что нужно устроить беспорядки в стране, то выдумываешь всякую ложь», — сказал он.



Голосование с использованием переносных урн



Папуашвили также отверг обеспокоенность, высказанную Никой Мелия, одним из лидеров партии «Ахали», по поводу переносных урн.



В частности, Мелия заявил, что тот факт, что в общей сложности более 60 тысяч человек проголосовали с помощью переносных урн, – это слишком много, приведя в пример Цаленджиха, где только таким образом проголосовали 700 человек.



По словам Папуашвили, на предыдущих выборах число избирателей, проголосовавших через переносные урны, было выше. Соответственно, он предположил, что 60 тысяч граждан – это не так уж и много.



Случаи насилия



Папуашвили не придал должного внимания случаям насилия в день выборов, заявив, что было лишь «несколько отдельных инцидентов», несмотря на сообщения СМИ о массовых нарушениях сразу после открытия избирательных участков.



В частности, по словам Папуашвили, на избирательных участках зафиксировано всего десять случаев насилия, а в отношении СМИ — три. Однако данные Папуашвили основывались лишь на первоначальной информации СМИ. Хотя количество случаев насилия, о которых сообщали СМИ, на самом деле было выше, важно отметить, что СМИ не смогли осветить ситуацию на всех избирательных участках по всей стране.



Предвыборная среда

Председатель Парламента также заявил, основываясь на промежуточном отчете БДИПЧ/ОБСЕ, что предвыборная среда была «спокойной» и «конкурентной». Однако он ничего не сказал о других частях доклада, где говорилось о проблемах в предвыборной среде.



В промежуточном докладе о предвыборной среде, опубликованном БДИПЧ/ОБСЕ 12 октября, говорится, что «выборы проходят на фоне укоренившейся политической поляризации, продолжающейся политической напряженности, недоверия оппозиции к государственным институтам и беспокойства по поводу защиты право на объединение и выражение мнения».



Оппозиция против народа



Папуашвили заявил, что оппозиция не отражает волю народа.



«Они (народ) увидели, что их не заботят интересы грузинского народа, они ездят за границу и планируют свою повестку дня так, чтобы угодить им», — сказал он.



По словам председателя Парламента, по сравнению с предыдущими выборами общее количество голосов оппозиции снизилось, а поддержка «Грузинской мечты» возросла. «Мы видим их обреченную кампанию, в том числе, когда они заняты кампанией ненависти», — сказал он.



«Призываю всех прекратить дезинформационную кампанию… В Грузии прошли демократические, свободные выборы, на которых грузинский народ вынес свой вердикт, и каждый должен принять этот вердикт», — добавил он.



Civil.ge

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