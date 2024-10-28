

Жозеп Боррель о визите Орбана в Грузию: он «не представляет Евросоюз»

28.10.2024 17:27





Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого ожидают в Грузию в понедельник с двухдневным официальным визитом, «не представляет Европейский Союз», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.



Он «сегодня собирается в Грузию (...), вероятно, чтобы продемонстрировать свою поддержку правительству Грузии», – заявил Боррель в интервью испанскому общественному радио (RNE). Но «что бы ни говорил г-н Орбан во время своего визита, он не представляет Европейский Союз», добавил он.



Ранее подобные заявления сделали посол Германии и Грузии Петер Фишер и президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Виктор Орбан, поздравивший с победой «Грузинскую мечту» еще до объявления избирательной комиссией предварительных итогов выборов, прибудет в Тбилиси 28 октября вечером. Завтра, 29 октября состоится официальная церемония встречи Орбана. Далее премьер-министры Грузии и Венгрии выступят с заявлениями для СМИ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





