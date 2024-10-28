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Жозеп Боррель о визите Орбана в Грузию: он «не представляет Евросоюз»
28.10.2024 17:27
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого ожидают в Грузию в понедельник с двухдневным официальным визитом, «не представляет Европейский Союз», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Он «сегодня собирается в Грузию (...), вероятно, чтобы продемонстрировать свою поддержку правительству Грузии», – заявил Боррель в интервью испанскому общественному радио (RNE). Но «что бы ни говорил г-н Орбан во время своего визита, он не представляет Европейский Союз», добавил он.
Ранее подобные заявления сделали посол Германии и Грузии Петер Фишер и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Виктор Орбан, поздравивший с победой «Грузинскую мечту» еще до объявления избирательной комиссией предварительных итогов выборов, прибудет в Тбилиси 28 октября вечером. Завтра, 29 октября состоится официальная церемония встречи Орбана. Далее премьер-министры Грузии и Венгрии выступят с заявлениями для СМИ.
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