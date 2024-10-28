

Лидеры оппозиции встречаются с послами

28.10.2024 18:56





Лидеры оппозиции встречаются с представителями дипломатического корпуса. Встреча проходит в отеле «Тбилиси Марриотт».



Как заявила председатель "Национального движения" Тина Бокучава, важно проинформировать послов о том, что выборы 26 октября были сфальсифицированы и оппозиция не принимает эти выборы.



«Очень важно [встретиться] за час до большой акции, на которую, я надеюсь, придет очень много людей, которые не верят в легитимность этих выборов», - сказала Тина Бокучава.



Несколько минут назад для встречи с представителями дипломатического корпуса прибыл и лидер коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе. По его словам, выборы нелегитимны и этот вопрос обсуждается с дипломатическим корпусом.



На встрече с представителями дипломатического корпуса уже находятся лидеры "Коалиции за перемены" Ника Гварамия и Ника Мелия. На встрече также присутствуют лидеры "Единства - Национального движения" - Георгий Вашадзе и Тина Бокучава.





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