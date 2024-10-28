|
|
|
МИД Франции: Ожидаем, что власти Грузии расследуют нарушения, выявленные до и во время голосования
28.10.2024 18:57
Выражаем обеспокоенность после недавно опубликованных первых выводов о выборах в законодательный орган Грузии, которые указывают на «давление, запугивание и угрозы» по отношению к избирателям и «откат демократии», - об этом заявляет Министерство Европы и иностранных дел Франции.
«Выражаем обеспокоенность последними событиями в стране после первоначальных выводов Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) о парламентских выборах в Грузии, которые указывают на «давление, запугивание и угрозы» в отношении избирателей и «откате демократии».
Ожидаем от властей Грузии расследования нарушений, выявленных до и во время голосования, и осуществления рекомендации ОБСЕ и комиссии Совета Европы для защиты демократии через правосудие, известной как Венецианская комиссия.
Уважение и защита фундаментальных свобод, политического плюрализма и гражданского общества необходимы, чтобы Грузия подтвердила свою европейскую основу», — говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна