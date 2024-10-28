

МИД Франции: Ожидаем, что власти Грузии расследуют нарушения, выявленные до и во время голосования

28.10.2024 18:57





Выражаем обеспокоенность после недавно опубликованных первых выводов о выборах в законодательный орган Грузии, которые указывают на «давление, запугивание и угрозы» по отношению к избирателям и «откат демократии», - об этом заявляет Министерство Европы и иностранных дел Франции.



«Выражаем обеспокоенность последними событиями в стране после первоначальных выводов Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) о парламентских выборах в Грузии, которые указывают на «давление, запугивание и угрозы» в отношении избирателей и «откате демократии».



Ожидаем от властей Грузии расследования нарушений, выявленных до и во время голосования, и осуществления рекомендации ОБСЕ и комиссии Совета Европы для защиты демократии через правосудие, известной как Венецианская комиссия.



Уважение и защита фундаментальных свобод, политического плюрализма и гражданского общества необходимы, чтобы Грузия подтвердила свою европейскую основу», — говорится в заявлении.





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