

Европарламентарии о выборах: Все зафиксированные нарушения должны быть немедленно расследованы

28.10.2024 18:57







Все зафиксированные нарушения должны быть расследованы, - об этом говорится в заявлении, которое распространяют председатель комитета Европарламента по внешним связям Дэвид Макаллистер, глава делегации по связям с Южным Кавказом Нильс Ушаков и глава делегации ПА Евронест Сергей Лагодинский.



Как отмечается в заявлении, парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября «после крайне поляризованной и напряженной избирательной кампании и на фоне опасений по поводу отката демократии в стране».



«Грузинский народ в очередной раз продемонстрировал свою активность и приверженность демократии, не только массово используя свое право голоса, но и активно участвуя в наблюдении за этими выборами и распространяя сообщения о нарушениях. Согласно предварительным выводам Международной миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ, в состав которой входила и наблюдательная миссия Европарламента, эти выборы проводились на фоне сообщений о давлении на избирателей, неравной среде, поляризованной медиа-среде и политической инструментализации», - заявляют европарламентарии.



Депутаты Европарламента отмечают, что нарушения, зафиксированные международными наблюдателями, включали случаи насилия, подкупа голосов, голосования дважды, выдворения представителей СМИ и наблюдателей, а также запугивания избирателей на избирательных участках и за их пределами.



«Все зафиксированные нарушения должны быть расследованы и рассмотрены в соответствии с процедурами жалоб и апелляций без промедления. Это переломный момент для Грузии. Это первые выборы с тех пор, как в 2023 году страна получила статус кандидата в члены ЕС, процесс де-факто приостановлен после принятия закона «об иностранных агентах». Грузинский народ постоянно доказывает, что хочет видеть демократическую Грузию в ЕС. Мы надеемся, что период после выборов будет мирным и демократическим и что будут предприняты немедленные шаги для возвращения Грузии на путь ЕС, что оправдает стремления грузин. Мы продолжим следить за развитием событий в Грузии и поддерживать усилия по укреплению демократических институтов для обеспечения свободных и справедливых выборов, верховенства закона и развития прав человека. Мы готовы помочь Грузии, которая переживает этот критический период, и работать для обеспечения демократического и успешного будущего всех ее граждан», - отмечают евродепутаты.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





