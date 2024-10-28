

Представители неправительственного сектора утверждают, что раскрыли схему фальсификации выборов

28.10.2024 18:58





Как заявляют представители неправительственного сектора, ​​основная схема масштабных фальсификаций выборов идентифицирована.



В частности, нами получены доказательства, подтверждающие, что действовала следующая заранее спланированная, организованная схема мошенничества, подготовка к которой началась еще до выборов. В частности, ЦИК без публичного обсуждения и консультаций с заинтересованными сторонами единолично и произвольно изменила правило, установленное Избирательным кодексом, и вместо определения функций регистраторов путем жеребьевки в день выборов определила срок проведения жеребьевки за 1 неделю до выборов. Большинству мониторинговых организаций было невозможно наблюдать за указанным процессом; Параллельно с процессом формирования списков избирателей в больших масштабах увеличились данные и свидетельства об аренде правящей партией удостоверений личности избирателей или сборе персональных данных различными способами и обработке в других формах; Несмотря на многочисленные призывы к следственным органам принять меры по вышеуказанным фактам, они абсолютно бездействовали; Несмотря на публичное обещание ЦИК, что изъянов в наблюдении за процессом верификации не будет, в день голосования на избирательных участках сложилась обратная ситуация: в общей сложности регистрационные столы стояли прямо у стены таким образом, что наблюдателям было невозможно полноценно наблюдать за процессом. Там, где наши наблюдатели имели возможность стоять за аппаратами верификации, члены комиссии указывали, что им следует покинуть это место, поскольку им не разрешено вести наблюдение с этого места. В ряде случаев наших наблюдателей выгоняли с объектов за наблюдение за процессом верификации.



Схема фальсификации выборов в день голосования на избирательных участках заключалась в следующем: у некоторых избирателей, пришедших на избирательный участок, в паспорте или на удостоверении личности была вклеена бумажка с личным номером другого человека; Кроме того, избиратель может проголосовать с помощью фотокопии удостоверения личности в телефоне; У мошеннических избирателей на избирательных участках были союзные регистраторы, которым: а) нужно было быстро вводить записанный на бумаге личный номер в проверочную машину; б) и не нужно было делать маркировку или делать маркировку плохо; В этой схеме фальсификации фальсификатору необходимо было максимально избегать маркировки бюллетеней, чтобы по той же схеме он мог переходить на другой участок и повторного участвовать в выборах. Следовательно, маркировка, которая является и в данном случае должна была стать страховочным механизмом от фальсификации в процессе проверки, не была проведена; В частности: избиратели были допущены на избирательные участки без проверки маркировки, не использовалась маркировочная жидкость, также наблюдались манипуляции при маркировке — при маркировке, закрыв избирателя пальцем или салфеткой, маркировочная жидкость не попадала на руку избирателя; В некоторых случаях маркировочная жидкость и качество фонаря были несоответствующими: следов маркировки не было или она легко стиралась, а фонари выходили из строя — требовалась замена элементов и т.п.; Фальсификатору и регистратору способствовало расположение столов регистраторов в зале для голосования, что делало невозможным наблюдение за процессом. При такой инфраструктуре члены комиссии и председатель категорически запретили наблюдателям приближаться к столам регистраторов. При подходе к столу было несколько случаев выталкивания наблюдателей за пределы участка; Значительные изъяны наблюдались в процессе голосования и подсчета итогов, связанных с переносными избирательными урнами», — говорится в заявлении.















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