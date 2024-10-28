

Партия Гахария подтвердила участие в протестном митинге и в бойкоте работы нового парламента

28.10.2024 18:58





Партия экс-премьера Гахария подтвердила свое участие в сегодняшнем протестном митинге у здания парламента и одновременно — бойкот нового парламента.



Вопросы по участии партии «За Грузию» возникли, так как Гахария не было вчера в президентской резиденции, когда Зурабишвили анонсировала митинг против фальсификации выборов.



«Наша команда будет в полном составе на сегодняшнем митинге… Результат этих выборов не был отражением воли народа», — заявила представитель партии «За Грузию» Теона Акубардиа.



Что касается дальнейших действий, по ее словам, сейчас идет согласование позиций.



Ранее партия «За Грузию» заявила, что считает первоочередным защиту каждого голоса и борьбу с нарушениями через соответствующие процедуры жалоб и исков.



Лидер партии сегодня на специальном брифинге подтвердил, что «За Грузию», как и другие оппозиционные партии, не собирается участвовать в работе избранного парламента.



«Наша партия не придаст легитимность нелегитимному парламенту «Грузинской мечты». Точка», — сказал Гахария.



Таким образом, все четыре оппозиционные партии, преодолевшие барьер, заявили, что бойкотируют новый парламент.





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