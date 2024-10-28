

Наблюдатели миссии «Мой голос» выявили схему фальсификаций

28.10.2024 18:59





Наблюдатели мониторинговой миссии «Мой голос» выявили схему фальсификаций на выборах 26 октября. Об этом они заявили на брифинге. В независимой наблюдательной миссии определили несколько фактов, повлиявших на результаты выборов.



Удостоверение личности



По данным миссии, часть избирателей, пришедших на избирательный участок, имела в паспорте или на ID-карте наклеенную бумажку с личным номером другого человека;

также был случай, когда избиратель смог отдать голос по фотографии ID-карты на своем телефоне.

Маркирование



По данным миссии, также у некоторых фальсификаторов на избирательных участках были союзники-регистраторы, которые:



быстро вводили личный номер, указанный на бумажке, в верификационное устройство;

и не должны были правильно маркировать или маркировали плохо.

Как следствие:



избиратели допускались на избирательные участки без проверки маркировки;

маркировочная жидкость не использовалась или же использовалась с манипуляцией (во время маркировки избиратель не подвергался воздействию маркировочной жидкости из-за прикрытия пальца или салфетки);

в некоторых случаях качество маркировочной жидкости (следы от маркировки не оставались или легко исчезали).

Напомним, ОБСЕ/БДИПЧ заявила, что с процедурной точки зрения день голосования был хорошо организован. Но обстановка была напряженной, тайна голосования часто нарушалась, имели место процедурные несоответствия и нарушения. Специальный координатор наблюдательской миссии Паскаль Ализар заявил и о фактах запугивания и давления, которые «негативно повлияли на избирателей, и это негативно сказалось на процессе». Он выразилнадежду, что «избранное руководство эффективно справится с основными вызовами, приблизив Грузию к целям, связанным с членством в ЕС».



Глава мониторинговой миссии ПАСЕ (Парламентская Ассамблея Совета Европы) Юлиан Булай, комментируя парламентские выборы в Грузии 26 октября, заявил, что организованное «Грузинской мечтой» запугивание создавало впечатление, что «старший брат» наблюдает за избирателями.



Также одна из руководителей наблюдательской миссии IRI (НПО «Международный республиканский институт») Маргариты Седерфельт заявила, что партия «Грузинская мечта» использовала государственные ресурсы для усиления своей предвыборной кампании перед выборами, имели место случаи запугивания и давления.



Глава наблюдательской миссии ENEMO (НПО «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами») Златко Вуйвович заявил, что парламентские выборы 2024 года в Грузии прошли в «поляризованной и ограничительной обстановке, что подрывает инклюзивность, прозрачность и справедливость».



Глава НПО ISFED (International Society for Fair Elections And Democracy, «Международное общество за справедливые выборы и демократию») Нино Долидзе заявила о фактах беспрецедентного подкупа избирателей на выборах в Грузии. Она подчеркнула, что подкупов такого масштаба на предыдущих выборах не наблюдалось.



Источник: СОВА

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