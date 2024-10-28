

Движение «Мой голос» о схеме фальсификации выборов и требует аннулирования результатов на 189 избирательных участках

28.10.2024 19:19





Местная наблюдательная миссия «Мой голос», объединяющая десятки грузинских неправительственных организаций, разоблачила схему фальсификации выборов и призвала к расследованию и аннулированию более 300 тысяч голосов.



Представитель миссии Лонда Толорая объяснила схему фальсификаций на брифинге 28 октября и подчеркнула, что для влияния на результаты выборов использовались многие другие методы фальсификации выборов. По его словам, указанную схему подтверждают более 370 фото и видеоматериалов, предоставленных наблюдателями, жалобы наблюдателей и показания очевидцев. «Помимо вышеизложенного, на основе открытых источников мы собрали сотни фото, видео и аудиоматериалов, свидетельствующих о нарушениях на выборах. Мы опубликуем упомянутый фото- и видеоматериал, передадим его в СМИ, а также поделимся им с международным сообществом», — сказала Лонда Толорая.



По ее словам, полученные миссией доказательства подтверждают, что существовала заранее спланированная, организованная схема мошенничества, подготовка к которой началась еще до выборов. Существенные нарушения носили повторяющийся, непрерывный и систематический характер, что оказало существенное влияние на результаты выборов.



Согласно изменению ЦИК правила, установленного Избирательным кодексом, вместо определения функций регистраторов путем жеребьевки в день выборов, дата проведения указанной жеребьевки определялась за 1 неделю до выборов. Большинству наблюдательных организаций наблюдать за указанным процессом было невозможно.



По словам Толорая, схема фальсификации результатов выборов в день голосования на избирательных участках заключалась в следующем:



У некоторых избирателей, пришедших на избирательный участок, в паспорте или на удостоверении личности был наклеен лист бумаги с написанным на нем личным номером другого человека; Кроме того, избиратель мог проголосовать с помощью фотокопии удостоверения личности в телефоне;



У избирателей-фальсификаторов на избирательных участках были регистраторы-союзники, которым: а) приходилось быстро вводить записанный на бумаге личный номер в проверочную машину; б) и не должны были делать маркирован или должны были маркировку некачественно;



В этой схеме фальсификации фальсификатору нужно было максимально избежать маркировки для получения бюллетеня, чтобы он мог перейти на другой участок по той же схеме и снова принять участие в выборах. Следовательно, маркировка, которая является и в данном случае должна была стать страховочным механизмом от фальсификации в процессе проверки, не была проводилась;



В частности: избиратели допускались на избирательные участки без проверки маркировки, не использовалась маркировочная жидкость, также наблюдались манипуляции при маркировке — во время маркировки, закрыв пальцем или салфеткой, маркировочная жидкость не попадала на руку избирателя;



В некоторых случаях маркировочная жидкость и качество фонаря были несоответствующими: следов маркировки не было или она легко удалялась, а фонари выходили из строя — требовалась замена элементов и т.п.



Фальсификатору и регистратору способствовало расположение столов регистраторов в зале для голосования, что сделало невозможным наблюдение за процессом. При такой инфраструктуре члены комиссии и председатель категорически запретили наблюдателям приближаться к столам регистраторов. При подходе к столу было несколько случаев выдворения наблюдателей за пределы участка;



В процессе фальсификации выборов в качестве союзников выступали наблюдатели от т.н. «ГОНГО» организаций, перед которыми стояло три задачи: дополнительно нейтрализовать наблюдателей; Вместе с представителями правящей партии приводить на участок мобилизованных возле участка фальсификаторов; При необходимости создать хаос на территории, дав возможность регистратору и фальсификатору незаметно провести процесс проверки и беспрепятственно передать бюллетень фальсификатору.



«Все вышеперечисленное позволяло фальсификатору проголосовать полученным бюллетенем», — сказала Толораия, добавив, что «эта схема фальсификации не вызывает того дисбаланса, который характерен для других каруселей, для которых необходимо вынести бюллетень с участка».



Толорая рассказала о тяжелых условиях работы наблюдателей, поскольку они неоднократно подвергались словесным и физическим оскорблениям и были вынуждены покидать участки.



«Несмотря на крайне ограниченное наблюдение, создание враждебной среды, физическое, словесное и психологическое насилие и попытки запугивания, наблюдателям все же удалось выявить основные тенденции этой схемы и задокументировать доказательства, разоблачающие эту схему мошенничества и ее масштабы», — сказала Толораия.



По ее словам, жалобы о недействительности результатов голосования на 189 участках в различных избирательных округах подготовлены и будут переданы в окружные избирательные комиссии. Общее число избирателей на этих участках превышает 300 тысяч. «Наши юристы продолжают работать над подачей дополнительных жалоб по аннулированию результатов, и соответственно, это число будет увеличиваться», — добавила она.



Она также обратилась к следственным органам начать расследование с квалификацией фальсификации выборов.





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