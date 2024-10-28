

Гитанас Науседа: Необходимо принять во внимание опасения по поводу фальсификации парламентских выборов

28.10.2024 20:07





Президент Литвы Гитанас Науседа поговорил по телефону с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом Науседа пишет в соцсети X.



«Опасения по поводу фальсификации парламентских выборов следует принять во внимание. Грузины имеют право на демократические выборы. Литва продолжит поддерживать европейскую мечту грузинского народа. Никто не имеет права это отнимать!», — написал Науседа.





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