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Завершилась встреча лидеров оппозиционных партий и аккредитованных в Грузии дипломатов.


28.10.2024   20:10


После завершения встречи в отеле «Тбилиси Мариотт» лидеры оппозиции присоединились к акции, проходящей на проспекте Руставели.

Как заявил журналистам Георгий Вашадзе после встречи, дипломатам была предоставлена информация о фальсификации выборов.

«Мы обсудили наши планы, как собираемся подтвердить массовую подтасовку результатов, которая имела место. Вы видите реакцию, фактически никто не признает эти результаты. На встрече нас выслушали, задавали вопросы, им полностью ясна наша позиция. Их задача — донести нашу позицию до столиц своих стран», — заявил Георгий Вашадзе.

Один из лидеров «Коалиции за перемены», Ника Мелия, отметил, что «вся международная общественность сейчас, как никогда, будет поддерживать грузинский народ».


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