

Сенаторы США опубликовали совместное заявление по поводу парламентских выборов в Грузии

28.10.2024 20:12





Сенаторы США Джим Риши и Джин Шахин опубликовали совместное заявление по поводу парламентских выборов в Грузии, выражая обеспокоенность нарушениями в ходе выборного процесса, сообщает грузинская служба "Голос Америки".



"Несмотря на наши опасения по поводу демократического отката в Грузии, мы надеялись увидеть готовность правительства провести свободные и честные выборы. Однако мы стали свидетелями нарушений, как указывает отчет от ОБСЕ и других организаций", — заявили сенаторы.



Они призвали Госдепартамент расследовать сообщения о мошенничестве и внешнем вмешательстве, добавив, что ответственные лица должны понести ответственность.



Сенаторы назвали ситуацию "опасной" и упомянули, что Россия может извлечь выгоду из событий в Грузии. Также они заявили о поддержке демократических стремлений грузинского народа и о намерении ввести дополнительные меры против ответственных за фальсификации.



"При необходимости мы внесем дополнительные изменения в наше двухпартийное законодательство, 'акт грузинского народа', чтобы обеспечить ответственность лиц, ответственных за фальсификацию и манипуляцию выборным процессом.

Сенат США полностью поддерживает демократические стремления грузинского народа".



Заявления по поводу выборов также ранее сделали представители Хельсинкской комиссии и Государственного департамента США, отметив, что международные наблюдатели не назвали результаты выборов свободными и справедливыми.





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