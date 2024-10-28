

Спикер Еврокомиссии: «Да, Россия пыталась повлиять на выборы в Грузии»

28.10.2024 20:20





Спикер Еврокомиссии Набила Массрали заявила, что Россия «пыталась повлиять» на парламентские выборы в Грузии 26 октября.



Она заявила также, что ЕС ожидает, что ЦИК Грузии и другие соответствующие госорганы выполнят свои обязанности в скором порядке, чтобы расследовать нарушения на выборах. По ее словам, ЕС внимательно следит за событиями, связанными с парламентскими выборами в Грузии.



Массрали сообщила, что ЕС ждет окончательного отчета БДИПЧ/ОБСЕ и его рекомендаций, которые должны быть выполнены как можно быстрее.



«Конечно, в соответствии с выводами Европейского совета от 17 октября, мы призываем Грузию провести демократические, инклюзивные и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции.



В этом контексте Европейский союз отмечает, что любое законодательство, которое подрывает основные права и свободы граждан Грузии и противоречит ценностям и принципам, на которых основан Европейский союз, должно быть отменено.



Мы продолжим внимательно следить за ситуацией, верховный представитель Европейского Союза обсудит важность выборов в ноябре на следующем заседании Совета министров иностранных дел, и Шарль Мишель заявил, что он включит это в повестку дня неофициальной встречи грузинских лидеров», — заявила спикер Еврокомиссии.



На вопрос, пыталась ли Россия повлиять на выборы в Грузии, Массрали ответила, что «справедливо будет сказать, что да, Россия пыталась повлиять на выборы в Грузии».





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