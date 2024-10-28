

Президент Молдовы выразила поддержку Зурабишвили и грузинскому народу

28.10.2024 20:31





Президент Молдовы Майя Санду выразила слова поддержки своей грузинской коллеге Саломе Зурабишвили и грузинскому народу после выборов в стране.



В понедельник Зурабишвили и Санду по телефону обсудили парламентские выборы, проходившие в Грузии 26 октября. Оппозиционный президент назвала их «тотально сфальсифицированными» при участии России и отказалась признавать результаты.



«Я только что разговаривал с Саломе Зурабишвили о выборых в Грузии. Молдова поддерживает всех грузин, борющихся за свободу, демократию и европейское будущее», — написала Санду в Х.



20 октября в Молдове состоялись президентские выборы. Одновременно проходил референдум по вопросу вступления страны в ЕС.



Сторонники евроинтеграции победили с небольшим перевесом. Санду взяла 42,45% голосов и во втором туре будет противостоять своему главному оппоненту Александру Стояногло.



На Западе говорят о масштабных вмешательствах России. Сама Санду утверждает, что преступная группировка, связанная с «враждебными» иностранными силами, намеревалась купить 300 тысяч голосов.





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