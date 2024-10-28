

Они украли ваш голос – Зурабишвили обратилась к участникам акции

28.10.2024 20:46





Президент Грузии выступила на акции, в которой принимают участие граждане, не признающие результатов прошедших парламентских выборов. Саломе Зурабишвили заявила, что результаты были украдены и «их никто не признает».



«Я хочу вам сказать, что вы, находящиеся здесь, не проиграли выборы. Они украли ваш голос и пытались украсть ваше будущее, никто не имеет на это права, и вы никому этого не позволите… Я могу поклясться, что буду с вами до конца этой европейской дороги и пока мы не достигнем дверей Европы, что не просто является нашей мечтой, а реальностью, будущим и у нас нет альтернативы, и мы не хотим оставить этой стране для следующих поколений ничего другого кроме независимости, свободы, европейскости и грузинской идентичности, которая следует за нами и так драгоценна», - заявила Зурабишвили.



Напомним, что в центре Тбилиси проходит акция, организованная оппозиционными партиями, подписавшими хартию и не признающими результаты выборов, к участию в митинге граждан призывала президент Грузии. Саломе Зурабишвили назвала прошедшее голосование «российским» и «тотально сфальсифицированным». Президент призывает и международное сообщество отреагировать на факт захвата власти и «бороться за европейское будущее Грузии вместе с её народом».



Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, на парламентских выборах правящая партия «Грузинская мечта» получает около 54% голосов.



Зурабишвили назвала прошедшие парламентские выборы тотальной фальсификацией и «российской спецоперацией».



Президент сделала это заявление спустя сутки после завершения выборов 26 октября, проведя консультации с представителями четырех основных оппозиционных сил. Эти партии отказываются признать результаты парламентских выборов. Они говорят, что откажутся от своих мандатов.





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