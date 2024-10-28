

Грузинская оппозиция требует проведения повторных выборов

28.10.2024 21:11





Грузинские оппозиционные партии, не признающие результаты парламентских выборов, прошедших 26 октября, требуют проведения повторных выборов. Их должна организовать «международная администрация», сказал один из лидеров партии «Единство-Национальное движение» Георгий Вашадзе на митинге у парламента Грузии. Оппозиционер ознакомил граждан с решениями оппонентов властей:



«Первое: и вы, и мы считаем эти выборы нелегитимными.



Второе – мы не собираемся входить в этот парламент, отказываемся от всех мандатов и аннулируем списки.



Третье – мы будем сражаться до тех пор, пока не победим, и мы обещаем, что победим.



Четвертое - у нас очень конкретное требование: это – провести выборы заново, но провести их должна международная избирательная администрация».



Вашадзе также заявил, что оппозиция не намерена вести какие-либо переговоры с «Грузинской мечтой».



«Единственные переговоры и соглашения должны касаться повторного проведения выборов», - заявил Вашадзе.



Напомним, что в центре Тбилиси проходит акция, организованная оппозиционными партиями, преодолевшими избирательный барьер и не признающими результаты выборов. К участию в митинге граждан призывала президент Грузии. Саломе Зурабишвили назвала прошедшее голосование «российским» и «тотально сфальсифицированным». Президент призывает и международное сообщество отреагировать на факт захвата власти и «бороться за европейское будущее Грузии вместе с её народом».



По данным ЦИК Грузии, партия власти Грузинская мечта» получила 53,93% голосов; оппозиционные «Коалиция за перемены» – 11,04%, «Единство – Национальное движение» – 10,17%, «Сильная Грузия» – 8,8%, «Гахария за Грузию» – 7,8%.





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