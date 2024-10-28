

Венгрия намерена развивать стратегическое сотрудничество с Грузией

28.10.2024 21:57





Правительство Венгрии нацелено на выстраивание стратегического сотрудничества с Грузией, в том числе в экономической области. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя начавшийся визит в Тбилиси делегации своей страны во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.



"Правительство продолжит работу по дальнейшему выстраиванию стратегического сотрудничества между Грузией и Венгрией, основанного на взаимном уважении и взаимной выгоде. Наше соглашение о защите инвестиций, которое мы только что подписали, постепенно вступает в силу, и это открывает возможности для налаживания взаимовыгодного сотрудничества в новых секторах экономики", - сказал глава венгерского МИД в видеообращении из Тбилиси, размещенном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).



Сийярто еще раз поздравил правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" с победой на парламентских выборах 26 октября, отметив, что это произошло вопреки тому, что "в Брюсселе ожидали другого результата и ставили на победу других партий". Теперь грузинская оппозиция отказывается признать результаты выборов. "Мы знаем по собственному опыту, что если либеральные партии не побеждают на выборах в какой-то стране, то демократия якобы сразу же оказывается под угрозой, она не работает. По мнению либерального мейнстрима и Брюсселя, демократия существует только в тех странах, где побеждают либералы", - добавил министр.



Сийярто подчеркнул, что в отличие от оппозиции, правящая партия Грузии "основывает свою политику на защите суверенитета и семей, стремится обеспечить соблюдение национальных интересов посредством своей политики и явно выступает за мир и мирное урегулирование конфликтов".





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