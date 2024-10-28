

Германия осудила «значительные нарушения» в ходе парламентских выборов в Грузии

28.10.2024 22:01





Германия в понедельник осудила «значительные нарушения» в ходе прошедших в минувшие выходные парламентских выборов в Грузии, включая сообщения о запугивании избирателей, нарушении тайны голосования и насилии на избирательных участках.



«Мы осуждаем эти нарушения международных стандартов и поддерживаем призывы международных наблюдателей за выборами к проведению полного расследования нарушений», – заявил официальный представитель МИД Германии Себастьян Фишер.



Выступая в Берлине, Фишер указал на «значительные нарушения в плане вмешательства (в электоральный процесс) и запугивания избирателей, а также на проблемы с тайной голосования».



«Кроме того, зафиксированы случаи двойного голосования и насилия на избирательных участках», – заявил он в ходе регулярной пресс-конференции, отметив «угрозы правящей партии принять меры против оппозиционных партий после выборов».



Грузинская оппозиция призвала к массовым демонстрациям, обвинив правящую партию в «краже» парламентских выборов с помощью России.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что была проведена «российская спецоперация» по вмешательству в выборы.



В интервью агентству Reuters, записанном в понедельник, Зурабишвили заявила, что, по ее мнению, на выборах была использована «методика» российского образца.



Правящая партия «Грузинская мечта» сообщила, что набрала почти 54% голосов. Зурабишвили заявила, что «Грузинская мечта» набрала лишь около 40 % голосов, что в целом соответствует результатам двух экзит-полов, показавших, что оппозиция получила большинство мест в парламенте.



Президент Молдовы Майя Санду в понедельник также осудила нарушения в ходе парламентских выборов в Грузии.



«Молдова поддерживает всех грузин, борющихся за свободу, демократию и европейское будущее», – заявила Санду на медиаплатформе X.



Напомним, что ранее нарушения в ходе выборов в Грузии осудили США и Евросоюз.



Госсекретарь Энтони Блинкен призвал грузинских политических лидеров уважать верховенство закона.



В заявлении госсекретаря, опубликованном на сайте Госдепартамента, отмечается, что «явка демонстрирует принятие демократии грузинским народом».



«Международные наблюдатели не объявили результаты (выборов) свободными и справедливыми. Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей о проведении полного расследования всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами, – заявил глава Госдепартамента.



Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что парламентские выборы в Грузии, с неравными условиями для участников, фактами подкупа, двойного голосования и давления на избирателей, продемонстрировали признаки отката демократии в стране. Наблюдатели подчеркнули, что выборный процесс в Грузии не соответствовал международным демократическим принципам в достаточной мере.



Миссия Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) заявила, что выявленные нарушения «существенно нарушили демократический характер избирательного процесса».





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