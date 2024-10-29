

Ника Мелия^ Будет бесповоротная стратегия, рациональные, острые решения

29.10.2024 00:24





Процесс будет продолжаться до победы - будет выработана бесповоротная стратегия, будут приняты рациональные, острые решения, - об этом лидер «Коалиции за перемены» Ника Мелия заявил во время выступления на акции на проспекте Руставели.



По словам Ники Мелия, будут не только эмоции, но и «много правдивых слов, подкрепленных многими шагами».



«Я думаю, никто не ожидал, что 27 октября, рано утром или поздно ночью 26 октября, Иванишвили выступит в прямом эфире и поздравит вас с победой, поздравит с успехом грузинского государства. Этого ожидания не было, ждали, сколько процентов напишут. На выборах 2024 года главным вопросом было не то, кто войдет в этот парламент и кто получит мандат. Главный вопрос, на который должен был ответить каждый из нас и грузинское общество, заключался в следующем: где будет грузинское государство на геополитической карте? Будем ли мы российским болотом и частью их геополитического пространства, или частью западного геополитического пространства. Мы все пошли на выборы, потому что знали, что на этот вопрос нужно ответить.



Результаты выборов объявили, и оказалось, что на выборы пришло на 270 тысяч грузин больше, чем на предыдущие, и почти все они поддержали Бидзину Иванишвили. Кто-то собирается принять это как реальность и примириться с этим? Конечно, нет. Здесь будут не только эмоции, здесь будет много правдивых слов, подкрепленных многими шагами, которые мы сделаем. Для каждого из нас привилегия находиться здесь. Грузинские оппозиционные группы, отличающиеся друг от друга, получили более миллиона голосов, но вы дали нам эти голоса не для того, чтобы мы положили парламентские мандаты в карман, мы хотели, чтобы государство стало одним из развитых государств Европы», - сказал Ника Мелия.





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