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Канада объявила о пересмотре отношений с Грузией после выборов
29.10.2024 00:47
Канада пересмотрит отношения с Грузией в свете проведения и результатов парламентских выборов в стране. Об этом говорится в заявлении МИД Канады.
«В координации с нашими партнерами из G7 и Европы, а также в свете проведения и результатов этих выборов Канада пересмотрит свои отношения с руководством Грузии», — сказано в обращении.
Оттава готова к сотрудничеству с властями Грузии, если те будут уважать демократию, права человека, верховенство закона и «решат проблему недавнего отката от демократии».
Канада обеспокоена «широко распространенными» случаями запугивания избирателей, их подкупа и другими нарушениями, о которых сообщили международные наблюдатели.
Оттава говорит о необходимости расследования этих фактов и «принятия мер».
«Мы призываем все стороны к спокойствию, а власти Грузии — уважать права и безопасность людей в ходе мирных протестов», — отмечено в заявлении.
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