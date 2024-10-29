

Совместное заявление министров ЕС о выборах в Грузии

29.10.2024 00:47





28 октября министры ЕС сделали совместное заявление о парламентских выборах в Грузии, в котором они выразили глубокую обеспокоенность текущей ситуацией в Грузии и потребовали беспристрастного расследования жалоб на нарушения.



Отметив, что международные наблюдатели сообщили о нарушениях во время избирательной кампании, а также в день выборов, министры «осуждают все нарушения международных норм свободных и справедливых выборов». Они заявляют, что разделяют обеспокоенность наблюдателей и «требуют беспристрастного расследования жалоб и устранения выявленных нарушений».



Министры заявляют: «в это трудное время мы стоим на стороне грузин» и отмечают, что «важно, чтобы протесты и, в частности, реакция властей на них оставались мирными».



Министры ЕС подчеркивают, что «нарушения честности выборов несовместимы со стандартами, ожидаемыми от кандидата в члены ЕС. Это является предательством законных европейских устремлений грузинского народа».



Они подчеркивают, что «поддержание верховенства закона и свободных и справедливых выборов является неотъемлемой частью любого прогресса на пути Грузии к ЕС».



Министры также критикуют преждевременный визит премьер-министра Орбана в Грузию и подчеркивают: «он не говорит от имени ЕС».



Заявление подписали: Мартин Дворжак, министр по европейским делам, Чехия, Мари Бьерре, министр по европейским делам, Дания, Анна Люрманн, государственный министр по делам Европы и климата, Германия, Маргус Цахкна, министр иностранных дел, Эстония, Йоаким Штранд, министр по европейским делам и управлению собственностью, Финляндия, Бенджамин Хаддад, министр-делегат по европейским делам, Франция, Дженнифер Кэрролл Макнейлл, государственный министр по делам ЕС, Ирландия, Габриелюс Ландсбергис, министр иностранных дел, Литва, Каспар Велдкамп, министр иностранных дел, Нидерланды, Ксавье Беттель, министр иностранных дел, внешней торговли, сотрудничества в целях развития и гуманитарных вопросов, Люксембург, Адам Шлапка, министр по делам ЕС, Польша, Инес Домингос, государственный секретарь по европейским делам, Португалия, Джессика Розанкранц, министр по делам ЕС, Швеция.





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