

Пророссийское ТВ Alt-Info прекращает вещание

29.10.2024 01:21





Пророссийское ТВ Alt-Info прекращает вещание. Об этом заявил соучредитель канала Шота Мартыненко. Он связывает закрытие телеканала с результатами парламентских выборов, поясняя, что они не ожидали такого результата.



Сообщается, что Alt-Info планирует вернуться в будущем, но пока не известно, в каком формате.



«Эта неудача — серьезный удар для нас, потому что мы не ожидали такого результата и сделали все, чтобы избежать такого итога, но все же этот результат наступил. Сейчас надо сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы продолжить борьбу. Мы сделаем все возможное, чтобы встать на ноги, но этот удар, который мы получили сейчас, является серьезным», — заявил Шота Мартыненко.



Члены Alt-Info Шота Мартыненко и находящийся под санкциями Зураб Махарадзе участвовали в парламентских выборах 2024 года в объединении с «Альянсом патриотов», по их списку. Прокремлевское движение не преодолело 5%-ный барьер.





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