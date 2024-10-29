

Вахтанг Хмаладзе: Есть требование о включении иностранных специалистов в процесс расследования нарушений на выборах

29.10.2024 10:42





Если факты "карусели" реальны, это уголовное преступление, и в нем будут замешаны ни десятки, а сотни людей, так как иначе сделать это невозможно, - указанное заявление в эфире телепрограммы "360 градусов” "Палитраньюс" сделал конституционалист Вахтанг Хмаладзе.



По его словам, на нарушение избирательного процесса указывает множество фактов, однако, насколько объективным будет расследований по ним, остается под сомнением.



"Я не знаю, что планируют оппозиционеры и каков их план действий, однако, такой план, по правилам, должен быть, при чем не только в одной версии, так как на разных этапах может абсолютно различное положение, соответственно, и план должен быть изменен.



Было требование об изъятии счетных аппаратов и проверке квитанций. Путем проверки и сопоставления указанных квитанций с разных избирательных участков, можно вычислить факты карусели, о которой говорят, действительно ли она была, или ничего похожего не было. Дело в том, что, если это действительно произошло, это уголовное преступление, и в нем будут замешаны ни десятки, а сотни людей, так как иначе сделать это невозможно. Представьте, о каком масштабе преступления идет речь. Если бы на месте властей был я, то сразу же бы заявил, давайте, проверять. Я же этого не делал, и путем проверки это было бы подтверждено, то есть я бы был полностью оправдан.



Расследование о раздаче денег непосредственно у избирательных участков начато или по какому-либо из фактов? Смогут наши правоохранители объективно расследовать эти факты? Здесь также есть сомнения, поэтому есть требование о включении в процесс иностранных специалистов ”, - заявил Хмаладзе.



Конституционалист также пояснил процедуры, в каких случаях парламент фактически может быть многопартийным, а на деле - однопартийным.



"Точно сказать, сколько мандатов будет у "Грузинской мечты”, можно будет только после того, как завершится рассмотрение избирательных споров, и будет вынесено судебное решение. По сегодняшним данным, я не ожидаю, что представительство правящей партии окажется меньше половины, а, если он будет больше половины, в течение 10 дней после объявления окончательных результатов, президент страны должен назначить первое заседание вновь избранного парламента. Если президент не назначит дату, парламент все равно соберется, а для признания полномочий его членов будет достаточно, чтобы в зале заседаний находилось 76 депутатов. Это количество у них будет. Признание полномочий осуществляется одним голосованием.



С правовой точки зрения, до указанной процедуры, партия не имеет права аннулировать свой партийный список, и кандидаты в члены парламента также не имеют права снять свою кандидатуру. Как только парламент признает полномочия 150 членов законодательного органа, право на аннулирование партийного списка будет восстановлено, а для членов, парламента, чьи полномочия будут официально подтверждены, будет восстановлено право подать в отставку, однако, по требованию по отставке тоже должен проголосовать парламент. По моему мнению, это несправедливая форма. Если оппозиция не войдет в парламент, у нас все равно будут формальные парламентарии, что мы уже видели в 2020 году. Формально мы будем иметь многопартийный парламент, на деле же - однопартийный”, - отметил Вахтанг Хмаладзе.





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