

Автор MEGOBARI Act: администрация Байдена-Харрис узаконивает захват Грузии «Мечтой»

29.10.2024 10:42





Автор MEGOBARI Act, глава Хельсинкской комиссии, Джо Уилсон заявил, что Администрация Байдена-Харрис узаконивает авторитарный захват свободолюбивой страны «Грузинской мечтой».



«Позорно, что администрация Байдена-Харрис узаконивает авторитарный захват «Грузинской мечтой» свободолюбивой страны», — написал республиканец.





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