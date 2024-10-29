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Автор MEGOBARI Act: администрация Байдена-Харрис узаконивает захват Грузии «Мечтой»
29.10.2024 10:42
Автор MEGOBARI Act, глава Хельсинкской комиссии, Джо Уилсон заявил, что Администрация Байдена-Харрис узаконивает авторитарный захват свободолюбивой страны «Грузинской мечтой».
«Позорно, что администрация Байдена-Харрис узаконивает авторитарный захват «Грузинской мечтой» свободолюбивой страны», — написал республиканец.
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