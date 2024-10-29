

ALDE/LI: итоги выборов не в полной мере отражают выбор грузинского народа

29.10.2024 10:47





Президент ALDE (Альянса европейских либералов и демократов) Свенья Хан и президент «Либерального Интернационала» (международная политическая организация, объединяющая партии либерального толка — ред.) Хаким Эль-Гаити отреагировали на парламентские выборы в Грузии в совместном заявлении.



Отмечается, что парламентские выборы в Грузии оставили после себя «тяжелое облако неопределенности и страха над страной». Утверждая это, они опираются на предварительные отчеты по меньшей мере пяти наблюдательских миссий, которые заявили о запугиваниях и нарушениях. ALDE и LI отмечают, что результаты выборов не в полной мере отражают свободный выбор грузинского народа.



Организации также заявляют, что обеспокоены большим количеством нарушений, зафиксированных в предвыборный период и в день выборов, 26 октября.



«По данным миссий наблюдателей, предвыборный период в основном характеризовался запугиванием и принуждением избирателей, подкупом голосов, конфискацией документов, удостоверяющих личность, и непропорциональным использованием правительством государственных административных ресурсов.



Мы солидарны с объединенными оппозиционными партиями и президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которые осуждают проведение этих решающих выборов, которые определяют будущие отношения страны с Европейским союзом», — отмечают авторы.



ALDE и LI подчеркнули, что отвергают насилие, запугивание и преднамеренное сокращение демократического пространства «Грузинской мечтой».



«Мы признаем желание большинства грузин следовать евроатлантическому пути и отказаться от ползучего влияния России в своей стране.



Граждане Грузии хотят светлого будущего на пути к членству в ЕС, свободного от российского влияния, при полном уважении демократических ценностей. В достижении этой цели они всегда будут пользоваться поддержкой «Либерального Интернационала» (LI — ред.) и партии ALDE», — говорится в заявлении.



Напомним, членами ALDE от Грузии являются оппозиционные партии «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи – больше свободы», «Лело за Грузию», «Свободные демократы» и «Республиканская партия».



Отметим, на акции протеста против фальсификации на выборах 26 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она стоит рядом с народом Грузии до конца его пути в Евросоюз. Она подчеркнула, что голоса проевропейских избирателей были украдены. Но не время опускать руки, надо бороться, отметила президент. И к этому процессу, по ее словам, могут подключиться и международные специалисты. В первую очередь, придется собрать все факты, которые выявят то, как именно были украдены голоса граждан Грузии, стремящихся в ЕС.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





