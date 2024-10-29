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ALDE/LI: итоги выборов не в полной мере отражают выбор грузинского народа
29.10.2024 10:47
Президент ALDE (Альянса европейских либералов и демократов) Свенья Хан и президент «Либерального Интернационала» (международная политическая организация, объединяющая партии либерального толка — ред.) Хаким Эль-Гаити отреагировали на парламентские выборы в Грузии в совместном заявлении.
Отмечается, что парламентские выборы в Грузии оставили после себя «тяжелое облако неопределенности и страха над страной». Утверждая это, они опираются на предварительные отчеты по меньшей мере пяти наблюдательских миссий, которые заявили о запугиваниях и нарушениях. ALDE и LI отмечают, что результаты выборов не в полной мере отражают свободный выбор грузинского народа.
Организации также заявляют, что обеспокоены большим количеством нарушений, зафиксированных в предвыборный период и в день выборов, 26 октября.
«По данным миссий наблюдателей, предвыборный период в основном характеризовался запугиванием и принуждением избирателей, подкупом голосов, конфискацией документов, удостоверяющих личность, и непропорциональным использованием правительством государственных административных ресурсов.
Мы солидарны с объединенными оппозиционными партиями и президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которые осуждают проведение этих решающих выборов, которые определяют будущие отношения страны с Европейским союзом», — отмечают авторы.
ALDE и LI подчеркнули, что отвергают насилие, запугивание и преднамеренное сокращение демократического пространства «Грузинской мечтой».
«Мы признаем желание большинства грузин следовать евроатлантическому пути и отказаться от ползучего влияния России в своей стране.
Граждане Грузии хотят светлого будущего на пути к членству в ЕС, свободного от российского влияния, при полном уважении демократических ценностей. В достижении этой цели они всегда будут пользоваться поддержкой «Либерального Интернационала» (LI — ред.) и партии ALDE», — говорится в заявлении.
Напомним, членами ALDE от Грузии являются оппозиционные партии «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи – больше свободы», «Лело за Грузию», «Свободные демократы» и «Республиканская партия».
Отметим, на акции протеста против фальсификации на выборах 26 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она стоит рядом с народом Грузии до конца его пути в Евросоюз. Она подчеркнула, что голоса проевропейских избирателей были украдены. Но не время опускать руки, надо бороться, отметила президент. И к этому процессу, по ее словам, могут подключиться и международные специалисты. В первую очередь, придется собрать все факты, которые выявят то, как именно были украдены голоса граждан Грузии, стремящихся в ЕС.
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