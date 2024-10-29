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Госдеп США призвал власти Грузии хорошо подумать о своих целях и желаниях
29.10.2024 11:01
Наши дальнейшие ответы будут определяться действиями властей Грузии, — заявил на брифинге официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер.
«Мы не исключаем дальнейших последствий, если курс грузинского правительства не изменится… Мы призываем грузинские власти подумать о том, какие отношения они хотят иметь с евроатлантическим сообществом, вместо того чтобы укреплять политику, одобренную автократами», — сказал Миллер.
По его словам, «грузинский народ пришёл на выборы в субботу в атмосфере, сформированной политикой правящей партии, включая злоупотребление государственными ресурсами, покупку голосов и запугивание избирателей», что создало «неравные условия» и подорвало «общественное и международное доверие» к процессу.
«Мы поддерживаем право каждого на мирный протест и призываем власти полностью уважать право грузин на мирные собрания, а также мы хотим увидеть полное расследование предполагаемых (заявленных) нарушений на выборах», — сказал Миллер.
Он не стал на этом этапе комментировать тему российского вмешательства в выборы в Грузии, дав понять, что и без этого было множество проблем.
Правительство Грузии и правящая партия заявляют, что выборы прошли показательно хорошо и в мирной обстановке. Они признают только отдельные факты нарушений и обещают, что они будут расследованы в рабочем порядке.
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