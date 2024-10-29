

В администрации правительства Грузии состоялась официальная церемония встречи Виктора Орбана

29.10.2024 11:09





В администрации правительства Грузии состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Венгрии – страны-председателя Евросоюза – Виктора Орбана.



Венгерского премьера встречал глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе. Прозвучал гимн обеих стран.



В ближайшее время между сторонами состоятся встречи один на один и в расширенном формате, после чего Ираклий Кобахидзе и Виктор Орбан дадут совместную пресс-конференцию.



Напомним, что премьер-министр Венгрии прибыл с официальным визитом в грузинскую столицу вчера.



По информации администрации правительства, Виктор Орбан прибыл в Грузию с правительственной делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, министр экономического развития Мартон Нади, министр финансов Михай Варга, государственный министр Янош Мате и другие официальные лица.





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