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Председатель Хельсинской комиссии критикует администрацию Байдена-Харрис за отношение к выборам в Грузии
29.10.2024 12:40
Председатель Хельсинской комиссии Джо Уилсон подверг критике администрацию президента США Джо Байдена за позицию в отношении парламентских выборов, состоявшихся в Грузии.
По заявлению Уилсона, "Грузинская мечта" пытается захватить власть авторитарными методами, на что должна последовать соответствующая оценка.
"Постыдно, что администрация Байдена-Харрис осуществляет легитимацию „Грузинской мечты“, которая авторитарно пытается захватить свободолюбивую страну", - пишет в социальной сети конгрессмен Джо Уилсон.
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