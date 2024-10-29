

Председатель Хельсинской комиссии критикует администрацию Байдена-Харрис за отношение к выборам в Грузии

29.10.2024 12:40





Председатель Хельсинской комиссии Джо Уилсон подверг критике администрацию президента США Джо Байдена за позицию в отношении парламентских выборов, состоявшихся в Грузии.



По заявлению Уилсона, "Грузинская мечта" пытается захватить власть авторитарными методами, на что должна последовать соответствующая оценка.



"Постыдно, что администрация Байдена-Харрис осуществляет легитимацию „Грузинской мечты“, которая авторитарно пытается захватить свободолюбивую страну", - пишет в социальной сети конгрессмен Джо Уилсон.





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