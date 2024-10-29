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Кобахидзе провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
29.10.2024 12:54
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, главой государства, председательствующего в Совете ЕС.
На встрече с глазу на глаз обсуждались двусторонние отношения между Грузией и Венгрией, а также вопросы сотрудничества в различных сферах. Была подчеркнута значимость визита премьер-министра Орбана в период председательства Венгрии в Совете ЕС. Было отмечено, что это подтверждает поддержку Венгрией приоритетов Грузии.
Премьер-министр отметил, что интеграция в Евросоюз является одним из главных приоритетов внешней политики Грузии. Ираклий Кобахидзе поблагодарил Виктора Орбана за поддержку на пути евроинтеграции и отметил, что Венгрия сыграла особую роль в процессе получения Грузией статуса кандидата.
После встречи за закрытыми дверями переговоры продолжились в расширенном формате. Были обсуждены конкретные инициативы сотрудничества в различных сферах, включая дальнейшее расширение торгово-экономических связей. Была подчеркнута важность дальнейшего развития торгово-экономических отношений с Венгрией. В этом направлении отмечена значимость соглашения о сотрудничестве между Грузией и Венгрией в инвестиционной сфере. Также обсуждалось сотрудничество в сфере туризма и положительная динамика в этом направлении. Речь шла о совместных проектах, осуществляемых Грузией и Венгрией. Также была подчеркнута значимость проекта кабеля через Чёрное море и отмечено, что реализации подобных проектов будет уделено большое внимание и в будущем.
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