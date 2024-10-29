

Эрдоган поздравил Ираклия Кобахидзе с победой «Грузинской мечты» на выборах

29.10.2024 14:35





Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой партии «Грузинская мечта» на выборах.



Реджеп Тайип Эрдоган отмечает, что выборы, которые выявили волю грузинского народа, прошли в мирной и безопасной обстановке.



«Искренне поздравляю партию «Грузинская мечта» под Вашим лидерством с победой и первым местом на парламентских выборах, состоявшихся 26 октября 2024 года. Надеюсь, что результаты выборов принесут успех народу Грузии и нашему региону. Отрадно, что выборы, выявившие волю грузинского народа, прошли в мирной и безопасной обстановке. Пользуясь случаем, хочу еще раз пожелать Вам здоровья и счастья, а дружественному народу Грузии – благополучия и счастья», — отмечает президент Турецкой Республики.





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