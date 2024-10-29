

Виктор Орбан: «Результаты выборов неоспоримы»

29.10.2024 14:44





Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в Грузии прошли свободные и демократические выборы, хотя в Брюсселе по этому поводу еще будут вестись споры.



Данное заявление Орбан сделал выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии.



По словам Орбана, если на выборах побеждают либералы, «в Брюсселе говорят, что это демократия, если побеждают консерваторы, тогда демократии как будто не было. «К этому не стоит относиться серьезно, это обычная история», — заявил он.



По его словам, так было даже после выборов в Венгрии, и Грузии также не следует воспринимать их всерьез.



«Как премьер-министр Венгрии, который выиграл много споров, хочу вам сказать, что и в будущем будут споры в течение ближайших двух дней, но это нужно воспринимать так, как это было раньше. Результаты выборов неоспоримы, прошли свободные и демократические выборы. Споры будут продолжаться и в Европе, но не стоит воспринимать это всерьез, так как это обычная история. Подобные споры всегда возникают в Брюсселе. Когда побеждают по сути консервативные партии, мы всегда наблюдаем такие споры, так как европейская политика основана на учебнике. Если побеждают либералы, тогда говорят, что есть демократия. Если побеждают консерваторы, тогда демократии как будто не было. Подобные споры всегда возникают в Брюсселе», – заявил Виктор Орбан.



Виктор Орбан – первый и единственный европейский лидер, поздравивший «Грузинскую мечту» с победой на парламентских выборах.



Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не представляет Европейский Союз во время своего визита в Грузию.



Напомним, местные и международные наблюдатели заявили о массовых нарушениях в процессе парламентских выборов прошедших в Грузии 26 октября.



Президент Грузии и четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент, отказались признать официальные итоги выборов. Как утверждает президент, выборы были полностью сфальсифицированы.







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