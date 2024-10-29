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МИД Китая: мы всегда уважали выбор грузинского народа


29.10.2024   14:45


Официальный представитель МИД Китая прокомментировал результаты парламентских выборов в Грузии.

«Китай всегда уважал выбор грузинского народа и искренне желает Грузии стабильности и процветания. Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для содействия непрерывному развитию китайско-грузинских отношений», — заявил пресс-секретарь ведомства Линь Цзянь.


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