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МИД Китая: мы всегда уважали выбор грузинского народа
29.10.2024 14:45
Официальный представитель МИД Китая прокомментировал результаты парламентских выборов в Грузии.
«Китай всегда уважал выбор грузинского народа и искренне желает Грузии стабильности и процветания. Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для содействия непрерывному развитию китайско-грузинских отношений», — заявил пресс-секретарь ведомства Линь Цзянь.
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