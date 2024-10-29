

Член Бундестага: ЕС не должен признавать итоги выборов в Грузии

29.10.2024 14:51





Член Бундестага Михаэль Рот заявил, что ЕС не должен признавать итоги парламентских выборов Грузии 26 октября. Политик выступает за проведение «независимого расследования» тех нарушений, о которых было заявлено наблюдателями.



«Если правящая партия в Грузии так уверена в своей «честной победе», она наверняка незамедлительно инициирует независимое расследование всех обвинений в мошенничестве. Решение о новых выборах должно быть принято на основе независимого отчета. ЕС не должен признавать эти выборы», — пишет Рот в сети Х.



Отметим, оппозиционные партии требуют проведения повторных выборов в Грузии, которую проведет международная избирательная администрация. Они не признают выборы легитимными и отказываются от депутатских мандатов, предъявляя свои требования.



Напомним, наблюдатели от ОБСЕ/БДИПЧ заявили, что с процедурной точки зрения день голосования был хорошо организован. Но обстановка была напряженной, тайна голосования часто нарушалась, имели место процедурные несоответствия и нарушения. Паскаль Ализар, глава миссии, заявил и о фактах запугивания и давления, которые «негативно повлияли на избирателей, и это негативно сказалось на процессе».



В Госдепе США заявили, что проводят консультации с европейскими партнерами, чтобы определиться с тем, какой орган смог бы провести расследование нарушений, озвученных наблюдателями.



В то же время в Вашингтоне подчеркнули, что на данный момент у Штатов нет окончательной оценки результатов.



«Мы хотим провести расследование. Мы хотим увидеть результаты расследования этого процесса», — отметил спикер Госдепа Мэттью Миллер.





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