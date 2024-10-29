

ЕНД требует дать возможность избирателям проверить списки проголосовавших

29.10.2024 15:04





«Проверь себя, где ты голосовал» -одна из лидеров коалиции «Единство — Национальное движение» Тамар Кордзая предлагает новую кампанию.



Она считает, что правительство должно обнародовать базу по голосованию, где любой гражданин сможет посмотреть на каком участке был официально зафиксирован его голос.



Это даст возможность каждому избирателю проверить, был его голос потерян или за него голосовал кто-то другой.



В данном случае речь идет о факте голосования, а не о том, кому был отдан голос — тайна волеизъявления защищена законом.



«Если власти уверены, что технологических манипуляций не было, они откроют базу. Если нет — значит боятся», — сказала Кордзая.



* В оппозиции, которая не признает итоги выборов, заявляют, что фальсификация проходила одновременно по пяти схемам. Одними из основных, предположительно, стали манипуляции с электронными списками и их подменой, и голосование по чужим документам или личным данным.





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