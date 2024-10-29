

ЕНД требует создать базу голоcующих, ЦИК подчеркивает: это незаконно

29.10.2024 15:29





Член «Нацдвижения» Тамар Кордзая требует от ЦИК Грузии создать базу избирателей, участвующих в выборах, чтобы граждане имели возможность проверить, где они проголосовали.



«С одной стороны, такое программное обеспечение избирательных прав со стороны ЦИК гарантирует избирателю возможность подтвердить свое волеизъявление и убедиться, что его голос не был потерян или что кто-то другой не проголосовал вместо него. С другой стороны, избиратель убедится, что его голос никем другим не был подтасован», — говорит Кордзая.



В ЦИК ответили, что создание базы избирателей, участвующих в выборах, ограничено законом и сопряжено с риском разглашения персональных данных.



«Политики прекрасно понимают, что это действие ограничено законом и создание такой базы данных сопряжено с риском раскрытия персональных данных, что противоречит одному из признанных основополагающих принципов проведения выборов и передовой международной практике.



Важно отметить, что по этому вопросу не было подано ни одной жалобы.



Исходя из вышеизложенного, становится ясно, что представители партий, исходя из политической повестки дня, выдвигают нереалистичные требования, чтобы создать впечатление, что избирательная администрация скрывает информацию», — заявили в ЦИК Грузии.



Источник: Новости - Грузия

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