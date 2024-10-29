

Премьер Швеции: у нас нет итогового отчета по выборам в Грузии, но все указывает на нарушения

29.10.2024 16:10





Премьер Швеции Ульф Кристерссон, комментируя итоги выборов в Грузии 26 октября, заявил, что «все указывает на то, что было много нарушений».



Он также отметил, что пока еще не получены итоговые отчеты наблюдателей по выборам в Грузии, но «все указывает на то, что было много нарушений, что эти выборы не вызывали доверия и были очевидные нарушения в различных формах».



Кристерссон назвал правительство «Грузинской мечты» «находящимся под влиянием России».



«Очень беспокоит, что правительство, находящееся под влиянием России, делает все возможное, чтобы остановить серьезное сближение с Европой, которое является волей народа. Это должно иметь последствия. Мы не можем работать с властями, которые выступают против всего, что мы защищаем», — заявил шведский премьер.



Политик назвал слова венгерского коллеги Виктора Орбана, согласно которому выборы в Грузии были «свободными и демократическими», личным мнением политика, но не позицией ЕС.



«Он не говорит от имени европейских стран, он не говорит от имени Швеции. Может он говорит от имени России, но он не говорит от имени других», — отметил он.



Кристерссон также напомнил о выборах в Молдове, проведя параллель между ситуациями, отметил, что «все указывает на большое количество нарушений. Таким образом, две страны сейчас находятся в эпицентре продолжающейся войны между российским влиянием и европейским, демократическим влиянием. Я бы сказал, что это признак чего-то крайне зловещего».



Отвечая на вопрос, не опасается ли он, что ситуация в Грузии может стать похожей на ситуацию в Беларуси, премьер-министр Швеции отметил, что прекращение сближения с ЕС — амбиция России.



«Да, амбиции России состоят в том, чтобы остановить сближение с Европой, и это продолжается уже очень давно. Это не война в традиционной военной форме, а гибридная война против этих стран, что делает ее по-настоящему опасной. Вчера мы говорили с Зеленским, и он отметил, что то, что Россия делает в Украине, хочет сделать и в Молдове, и как можно скорее», — заявил шведский премьер.



Напомним, Швеция прекратила сотрудничество с Грузией на уровне государственных органов. В письменном комментарии министра Швеции по вопросам сотрудничества в целях развития и внешней торговли Бенджамина Дуса поясняется, что развитие событий в Грузии «давно вызывает тревогу» и что нарушения, о которых сообщили международные наблюдатели на парламентских выборах 26 октября, подтвердили это.





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