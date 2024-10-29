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Гражданское общество и эксперты хотят создать платформу для раскрытия доказательств фальсификации выборов
29.10.2024 17:55
Гражданское общество и эксперты выступают с инициативой создания открытой платформы, которая будет раскрывать доказательства фальсификации результатов выборов.
На сегодняшнем брифинге Хатуна Лагазидзе отметила, что цель платформы — содействовать мобилизации усилий и ресурсов между политическими акторами и партиями.
По словам представителей гражданского общества, предварительные результаты выборов, проведённых 26 октября, привели к самому острому политическому кризису в новейшей истории Грузии.
«Мы, представители гражданского общества и экспертных кругов, в сложившейся ситуации считаем, что обязаны использовать свои знания и опыт, чтобы найти пути выхода из политического кризиса», — подчеркнула Лагазидзе.
Открытая платформа приглашает всех квалифицированных экспертов и все прозападные политические партии, независимо от их результатов на выборах.
По словам Лагазидзе, платформа будет способствовать:
- Координации работы с нашими зарубежными партнёрами и соответствующими международными организациями.
- Активной работе с международными авторитетными организациями для проведения беспристрастного и детального расследования, которое выявит доказательства захвата выборов «Грузинской мечтой».
- Общению с широкими слоями общества по вопросам выхода из политического кризиса.
«Призываем всех в Грузии — политические партии, экспертное сообщество, гражданское общество — объединиться. Сейчас самое время проявить ответственность перед нашим народом, будущим страны, перед долгом перед нашими предками и нашими детьми. Оставим все разногласия в стороне, ведь перед нами стоит такой противник, которого мы сможем победить только совместными ресурсами и общим интеллектом, чтобы вывести нашу страну на путь мира и стабильности», — заявила Лагазидзе.
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