

Саакашвили призвал граждан Грузии выйти на «постоянные широкомасштабные протесты»

29.10.2024 18:01





Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, призвал граждан Грузии выйти на постоянные широкомасштабные протесты. Он отметил, что недостаточно надеяться на реакцию западных партнеров — «все должно решаться на улицах Грузии».



По его словам, «самый эффективный способ непризнания выборов перед лицом очевидности — это постоянные широкомасштабные протесты».



Тянуть время — в интересах Иванишвили! <> Самый эффективный способ непризнания выборов на фоне доказательств — это постоянные широкомасштабные протестные акции. Сейчас дорог каждый час! Потеря времени равносильна смерти!

— написал Михаил Саакашвили.





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