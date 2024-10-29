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Саакашвили призвал граждан Грузии выйти на «постоянные широкомасштабные протесты»
29.10.2024 18:01
Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, призвал граждан Грузии выйти на постоянные широкомасштабные протесты. Он отметил, что недостаточно надеяться на реакцию западных партнеров — «все должно решаться на улицах Грузии».
По его словам, «самый эффективный способ непризнания выборов перед лицом очевидности — это постоянные широкомасштабные протесты».
Тянуть время — в интересах Иванишвили! <> Самый эффективный способ непризнания выборов на фоне доказательств — это постоянные широкомасштабные протестные акции. Сейчас дорог каждый час! Потеря времени равносильна смерти!
— написал Михаил Саакашвили.
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