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Жозеп Боррель: Мы требуем проведения открытого расследования
29.10.2024 18:02
Международные наблюдатели зафиксировали нарушения во время избирательной кампании, а также в день голосования, они также не заявляли о том, что выборы были свободными и справедливыми, - указанное заявление сделал верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, ЦИК Грузии и соответствующие органы должны провести расследование по нарушениям, выявленным наблюдателями.
"Развитие событий после парламентских выборов 26 октября вызывает большое беспокойство.
Международные наблюдатели зафиксировали нарушения во время избирательной кампании, а также в день голосования, они также не заявляли о том, что выборы были свободными и справедливыми.
Мы требуем проведения открытого расследования. ЦИК Грузии и соответствующие органы должны провести расследование по нарушениям, выявленным наблюдателями, давление и запугивание избирателей, что оказывает влияние на доверие в отношении проведенных выборов. Эти нарушения должны быть устранены в спешном порядке, открыто и независимо.
Грузия является страной-кандидатом в Евросоюз и, как таковая, должна показать верность европейским ценностям, начиная с полной прозрачностью избирательного процесса. Добросовестно проведенные выборы верховенство закона являются краеугольным камнем демократии, и неотъемлемой частью и основанием пути вступления в Евросоюз", - говорится в заявлении.
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