|
|
|
Гитанас Науседа: Россия усиливает гибридные операции по соседству с Евросоюзом
29.10.2024 19:10
Россия усиливает гибридные операции по соседству с Евросоюзом, доказательством такого вмешательства являются последние парламентские выборы в Грузии и референдум по Евросоюзу в Молдове, - об этом на личной странице платформы X пишет президент Литвы Гитанас Науседа.
По его словам, для Евросоюза важнейшим решением является не оставить грузинский и молдавский народы.
“ Россия усиливает гибридные операции по соседству с Евросоюзом, доказательством такого вмешательства являются последние парламентские выборы в Грузии и референдум по Евросоюзу в Молдове.
В Молдове, несмотря на огромные усилия Кремля, победил европейский путь. В Грузии за выборами последовали массовые протесты.
Народ хочет жить в условиях демократии и благоденствия – не в условиях цензуры и автократии. Граждане сделали свой европейский выбор, и они не готовы поступиться им.
Для Евросоюза важнейшим решением является не оставить грузинский и молдавский народы. Мы не можем допустить того, чтобы их европейская мечта погасла. Мы должны поддержать гражданское общество и обеспечить то, чтобы глас народа стал решающим в определении будущего страны.
Литвы твердо поддерживает грузинский и молдавский народы в их стремлении стать членами Евросоюза. Мы верим, что Молдова и Грузия являются членами европейской семьи.
Никто не имеет права отнимать у них шанс на лучшее будущее. Литва продолжить поддерживать эти страны на этом пути,” – пишет Науседа.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна