

Гитанас Науседа: Россия усиливает гибридные операции по соседству с Евросоюзом

29.10.2024 19:10





Россия усиливает гибридные операции по соседству с Евросоюзом, доказательством такого вмешательства являются последние парламентские выборы в Грузии и референдум по Евросоюзу в Молдове, - об этом на личной странице платформы X пишет президент Литвы Гитанас Науседа.



По его словам, для Евросоюза важнейшим решением является не оставить грузинский и молдавский народы.



“ Россия усиливает гибридные операции по соседству с Евросоюзом, доказательством такого вмешательства являются последние парламентские выборы в Грузии и референдум по Евросоюзу в Молдове.



В Молдове, несмотря на огромные усилия Кремля, победил европейский путь. В Грузии за выборами последовали массовые протесты.



Народ хочет жить в условиях демократии и благоденствия – не в условиях цензуры и автократии. Граждане сделали свой европейский выбор, и они не готовы поступиться им.



Для Евросоюза важнейшим решением является не оставить грузинский и молдавский народы. Мы не можем допустить того, чтобы их европейская мечта погасла. Мы должны поддержать гражданское общество и обеспечить то, чтобы глас народа стал решающим в определении будущего страны.



Литвы твердо поддерживает грузинский и молдавский народы в их стремлении стать членами Евросоюза. Мы верим, что Молдова и Грузия являются членами европейской семьи.



Никто не имеет права отнимать у них шанс на лучшее будущее. Литва продолжить поддерживать эти страны на этом пути,” – пишет Науседа.





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