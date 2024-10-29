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Гитанас Науседа: Россия усиливает гибридные операции по соседству с Евросоюзом


29.10.2024   19:10


Россия усиливает гибридные операции по соседству с Евросоюзом, доказательством такого вмешательства являются последние парламентские выборы в Грузии и референдум по Евросоюзу в Молдове, - об этом на личной странице платформы X пишет президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, для Евросоюза важнейшим решением является не оставить грузинский и молдавский народы.

“ Россия усиливает гибридные операции по соседству с Евросоюзом, доказательством такого вмешательства являются последние парламентские выборы в Грузии и референдум по Евросоюзу в Молдове.

В Молдове, несмотря на огромные усилия Кремля, победил европейский путь. В Грузии за выборами последовали массовые протесты.

Народ хочет жить в условиях демократии и благоденствия – не в условиях цензуры и автократии. Граждане сделали свой европейский выбор, и они не готовы поступиться им.

Для Евросоюза важнейшим решением является не оставить грузинский и молдавский народы. Мы не можем допустить того, чтобы их европейская мечта погасла. Мы должны поддержать гражданское общество и обеспечить то, чтобы глас народа стал решающим в определении будущего страны.

Литвы твердо поддерживает грузинский и молдавский народы в их стремлении стать членами Евросоюза. Мы верим, что Молдова и Грузия являются членами европейской семьи.

Никто не имеет права отнимать у них шанс на лучшее будущее. Литва продолжить поддерживать эти страны на этом пути,” – пишет Науседа.


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