

Хоштария: Доказательства фальсификации уже есть, работаем над расшифровкой российской модели

29.10.2024 21:03





«Доказательства фальсификации уже есть. Мы сейчас работаем над расшифровкой этой российской модели, которая используется во многих странах», — рассказала журналистам один из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария.



По словам Хоштария, «это очень интересно для партнеров, поскольку эта российская модель представляет угрозу для многих других демократий».



«Поэтому доказательства уже лежат, все оценки однозначны, есть факты фальсификаций. Дополнительно, мы раскроем всю схему. Я бы посоветовала сотрудникам ЦИК, другим людям, причастным к этому, беречь себя и спасаться, потому что им будет больно, потому что это криминал», — заявила Элене Хоштария.







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