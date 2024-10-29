

Глава Еврокомиссии не планирует совершать визит в Грузию в ближайшее время

29.10.2024 21:04





Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует совершать визит в Грузию в ближайшее время. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил дипломатический источник в Еврокомиссии (ЕК).



"Нет, на ближайшее время такой поездки в повестке нет", - сказал он, подчеркнув, что повестка главы ЕК анонсируется Еврокомиссией каждую пятницу.



Ранее глава ЕК заявила, что "народ Грузии имеет право знать, что произошло в эти выходные" на выборах. "Право видеть, что нарушения расследуются быстро, прозрачно и независимо. Поскольку свободные и справедливые выборы лежат в основе европейских ценностей", - добавила она.



Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября, в их ходе впервые использовались электронные урны. По данным Центризбиркома, у правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" 53,9%, она побеждает и имеет право единолично формировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: у "Коалиции за перемены" 10,92% голосов, у партии "Единство - Национальное движение" - 10,12%, у "Сильной Грузии" - 8,78%, у партии "Гахария за Грузию" - 7,76%. Все вошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются признавать итоги выборов. При этом "Единство - Национальное движение" и "Коалиция за перемены" заявляют о том, что будут бойкотировать работу в парламенте. "Сильная Грузия" также заявила, что не собирается участвовать в работе парламента.





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