

ЦИК Грузии обратилась в прокуратуру с требованием начать расследование по фактам заявлений о фальсификации выборов

29.10.2024 21:11





ЦИК Грузии обратилась в прокуратуру с требованием начать расследование по фактам заявлений о фальсификации выборов, сделанных президентом, политиками и иными лицами.



По пояснению комиссии, установление обстоятельств, соответствуют ли действительности заявления либо иная информация о фальсификации результатов выборов, сделанные президентом Грузии, политиками или иными заинтересованными лицами, нуждается в проведении комплексного и объективного расследования, что выходит за рамки компетенции избирательной администрации.



„После объявления результатов парламентских выборов 2024 года, Центральная избирательная комиссия стала объектом особых атак и безосновательной критики.



Несмотря на то, что миссия наблюдателей ОБСЕ/БДМПЧ дала положительную оценку проведенным выборам, а работу ЦИК Грузии оценила на высшем уровне, и в то же время, аудит, проведенный американской компанией, не выявил никаких недостатков, президент Грузии Саломе Зурабишвили, а также представители некоторых политических партий, принимавших участие в выборах, безосновательно совершают нападки на комиссию и пытаются нанести ущерб репутации ведомства. Обществу известно, что в избирательной администрации осуществляется рассмотрение жалоб, однако обвинения вышеуказанных лиц в „предполагаемой фальсификации“ уже приняли широкий масштаба.



Исходя из этого, мы обращаемся с предложением к прокуратуре Грузии начать и произвести расследование по указанным заявлениям. Со своей же стороны, мы заявляем о готовности сотрудничать с прокуратурой и беспрепятственно предоставлять в институцию любую интересующую следствие и необходимую для него информацию”, - говорится в заявлении ЦИК Грузии.





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