

Гахария: База избирателей должна быть передана нейтральной, объективной платформе

29.10.2024 21:16





Председатель политической партии "Гахария для Грузии" Георгий Гахария выдвинул ряд требований.



Как заявил сегодня на брифинге Георгий Гахария, полная база избирателей должна быть передана нейтральной, объективной платформе, где можно будет перепроверить информацию по каждому избирателю, а в частности, принял ли он участие в выборах, на каком избирательном участке и в какое время голосовал.Вместе с тем, Гахария потребовал обнародовать контракт, который по проведению выборов в электронном порядке был заключен с компанией "Смартматик".



"ЦИК Грузии, вместо того, чтобы помочь гражданам Грузии и вывести страну из кризиса, в очередной раз осуществила провокацию, её представители выбежали и превентивно сделали какое-то заявление, которое никак не соответствует истине. Сегодня мы потребовали от ЦИК передать нам контракт, заключенный с компанией "Смартматик", со всеми внесенными дополнениями, с целью его обнародования. Кроме того, мы потребовали, чтобы полная база избирателей в количестве 2 076 791 человек, пришедших на выборы 26 октября, была передана нейтральной, объективной платформе, где каждый из избирателей сам сможет перепроверить информацию по каждому избирателю, а в частности, принял ли он участие в выборах, на каком избирательном участке и в какое время голосовал. Сегодня представители ЦИК выскочили и заявили, что это нарушает закон о персональных данных. Хочу напомнить им, что никто не требует от них обнародования баз, речь идет о подтверждении и защите факта голосования. На сайте ЦИК и сегодня есть информационная база, куда может зайти каждый из нас, перепроверить свои данные и посмотреть, к какому участку он приписан. Мы требуем, чтобы к этой информации были добавлены реквизиты, которые я перечислил выше. Они могут сделать это в течение 1 часа, никакой проблемы нет.



ЦИК, если хочет восстановить доверие, должна предпринять эти шаги, если ей это не интересно и «по ногам», то и этот ответ будет ответом. Мы пытаемся как-то вывести страну из того кризиса, в который её ввела "Мечта", и сделать это таким путем, чтобы нашей европейской перспективе и перспективе демократического развития был нанесен минимальный ущерб, и мы могли спасти то, что у нас осталось", - заявил Гахария.





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