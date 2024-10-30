

Кобахидзе поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана со 101-летием провозглашения Турецкой Республики

30.10.2024 10:50





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со 101-й годовщиной провозглашения Турецкой Республики.



Как отмечает глава правительства в своем поздравительном письме, двусторонние отношения между Грузией и Турцией в последние годы динамично развиваются, что способствует созданию новых возможностей в регионе и реализации стратегически важных проектов.



«Господин Президент, сердечно поздравляю Вас со 101-й годовщиной провозглашения Турецкой Республики и желаю Вам и братскому турецкому народу мира и процветания. Хотел бы с удовлетворением отметить, что двусторонние отношения между Грузией и Турцией в последние годы динамично развиваются, что способствует созданию новых возможностей в регионе и реализации стратегически важных проектов. Я благодарен Турции за непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также за ее стремление присоединиться к евроатлантическому пространству. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить готовность правительства Грузии углублять образцовое стратегическое партнерство между Грузией и Турцией. Я считаю, что усилия наших стран важны для обеспечения мира и стабильности в регионе. Наши двусторонние и многосторонние инициативы создают важную основу для устойчивого экономического роста и стабильности в регионе», — говорится в поздравительном письме премьер-министра.







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