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Лидеры ОАЭ поздравили «Грузинскую мечту» с победой на выборах


30.10.2024   11:18


Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравляет премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и «Грузинская мечта» с победой на парламентских выборах.

С победой, которую не признают оппозиция Грузии и значительная часть международного сообщества, правящую партию поздравили и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министр и правитель эмирата шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, а также заместитель премьер-министра, председатель президентского суда.

Ранее с победой «Грузинскую мечту» поздравили Китай, Турция, Венесуэла, Армения.


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