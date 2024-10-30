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Лидеры ОАЭ поздравили «Грузинскую мечту» с победой на выборах
30.10.2024 11:18
Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравляет премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и «Грузинская мечта» с победой на парламентских выборах.
С победой, которую не признают оппозиция Грузии и значительная часть международного сообщества, правящую партию поздравили и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министр и правитель эмирата шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, а также заместитель премьер-министра, председатель президентского суда.
Ранее с победой «Грузинскую мечту» поздравили Китай, Турция, Венесуэла, Армения.
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