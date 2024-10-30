

«Медиа-омбудсмен» о нарушениях прав представителей СМИ на выборах в Грузии

30.10.2024 11:55





Правозащитная организация «Медиа-омбудсмен» представила оценку нарушений прав представителей СМИ, имевших место на прошедших в Грузии парламентских выборах.



Как указали в организации, 25 и 26 октября, во время освещения парламентских выборов Грузии, «Медиа-омбудсмен» зафиксировал 30 случаев нарушения прав представителей СМИ, кроме того «преступными действиями были нарушены права не менее 50 журналистов и операторов».



«Рабочая среда журналистов и операторов характеризовалась агрессией, давлением, угрозами и фактами вмешательства в их профессиональную деятельность, — говорится в оценке.



В документе отмечается, что параллельно с нарушением прав представителей СМИ, было нарушено и право граждан на получение и распространение информации о процессах, происходящих на избирательных участках.



«26 октября 2024 года во время освещения выборов в Парламент Грузии рабочая среда журналистов и операторов характеризовалась проявлениями агрессии, давления, угроз и фактами вмешательства в их профессиональную деятельность.



Для критически настроенных представителей СМИ процесс получения и распространения информации, связанной с выборами, был крайне сложным и опасным.



Агрессивные группы «Грузинской мечты» мобилизовались на избирательных участках, у входов в здание для голосования, поблизости (в том числе на запрещенном законом расстоянии). Они физически и словесно оскорбляли и ругались в адрес представителей СМИ.



Особенно опасная агрессия становилась при попытках документировать и фиксировать факты давления, контроля и подкупа избирателей. Большинство журналистов говорят об агрессии так называемых «старых пацанов» мобилизованных возле избирательных участков. Ради безопасности представители СМИ покидали место съемок.



Несмотря на многочисленные сообщения по телефону горячей линии 112, в большинстве случаев звонков полиция на место не выезжала, руководители участковых или окружных избирательных комиссий не реагировали на беспорядки, из-за чего на ряде участков работа представителей СМИ оказалась невозможной.



Журналисты и операторы утверждают, что поощрялось насилие в отношении критически настроенных журналистов и наблюдателей.



Журналистам также угрожали выдворением с участка. Был случай, когда журналисту заявили, что он вообще не имеет права снимать на этом участке.



Агрессия не прекратилась и после голосования. После выборов член избирательного списка «Грузинской мечты», спортсмен Лаша Талахадзе написал журналисту Дито Белкания и оскорбил его», — говорится в оценке.





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