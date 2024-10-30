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Лидер ЕНД заявляет о нарушении требования о таинстве голосования
30.10.2024 12:36
Прошу передать образец бюллетеня, по которому уже отдан голос, чтобы мы могли провести экспертизу, насколько это соответствует стандарту, установленному соглашением, - сообщила на брифинге одна из лидеров "Единства - Национального движения" Тамар Кордзая.
По ее словам, если ЦИК не передаст бюллетень, это станет подтверждением того, что "правительственная машина была полностью включена в запугивание граждан во время того, как делался выбор".
«Мы считаем, что ни у кого нет возможности определить, кто в этой стране сделал свободный выбор, а кто не смог. Поэтому я обращаюсь к Георгию Каландаришвили, не говорите, что бюллетень был закрыт конвертом. Вы всех учили, что необходимо перевернуть бюллетень, чтобы он опустился таким образом, но ни одна из процедур не защищала секретность. Даже в случае перевернутого было очень хорошо видно, за кого проголосовал избиратель. Поэтому эта фальсификация, это влияние носило тотальный характер. Соответственно, личная ответственность на Георгии Каландаришвили. Я категорически требую предоставить нам образец бюллетеня, по которому уже проголосовали. Пусть передадут для проведения экспертизы, насколько соответствует стандарту, установленному соглашением. Мы проведем независимую экспертизу и проверим… Если бюллетень для проверки нам не передадут, это также будет подтверждением того, что правительственная машина была полностью вовлечена в этот процесс для того, чтобы запугать граждан Грузии в момент, когда делался выбор», - сказала Тамар Кордзая.
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