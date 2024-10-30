

Ника Гварамия: Улица является старейшей формой народной демократии

30.10.2024 13:07





«Улица — единственное место, где решается судьба государства, когда захватываются все остальные демократические институты», — написал в соцсети лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.



По его словам, улица означает не насилие, а доминирование мнения людей.



«Улица — единственное место, где решается судьба государства, в ситуации, когда все остальные демократические институты захвачены. Улица является старейшей формой народной демократии и остается необходимой даже в самых устоявшихся фундаментальных демократиях. Улица — ни стихийность, ни незапланированность – ей нужна своя линия развития, продуманность и планомерность как любому процессу, ориентированному на результат.



Улица не равна насилию. Улица равна доминированию общественного мнения и возвращению народом демократии и государства, когда оно у вас отнято. Улица – это не привилегия какого-то поколения или группы, она принадлежит всем, потому что демократия – это привилегия каждого, а ее защита – обязанность каждого», – написал Гварамия в соцсети.







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