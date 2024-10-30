

Экс-премьер Бельгии: Виктор Орбан - больше, чем полезный идиот Путина

30.10.2024 13:40





Европейские лидеры должны объявить бойкот встрече Европейского совета, которая пройдет в Будапеште, - об этом написал в соцсети бывший премьер-министр Бельгии и европарламентарий Ги Верхофстадт.



«Виктор Орбан - больше, чем полезный идиот Путина. После его действий в Грузии мы знаем, что он является явным агентом авторитаризма. Европейские лидеры должны бойкотировать встречу Европейского совета, которая пройдет в Будапеште», - написал Верхофстадт.



Для справки, неформальная встреча Европейского совета пройдет в столице Венгрии 8 ноября.





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