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Экс-премьер Бельгии: Виктор Орбан - больше, чем полезный идиот Путина
30.10.2024 13:40
Европейские лидеры должны объявить бойкот встрече Европейского совета, которая пройдет в Будапеште, - об этом написал в соцсети бывший премьер-министр Бельгии и европарламентарий Ги Верхофстадт.
«Виктор Орбан - больше, чем полезный идиот Путина. После его действий в Грузии мы знаем, что он является явным агентом авторитаризма. Европейские лидеры должны бойкотировать встречу Европейского совета, которая пройдет в Будапеште», - написал Верхофстадт.
Для справки, неформальная встреча Европейского совета пройдет в столице Венгрии 8 ноября.
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